日本eスポーツ協会（JESU）は22日までに公式サイトを更新。今年9月に開催される「第20回アジア競技大会2026愛知・名古屋」eスポーツ部門の代表選手を発表した。JESUはこれまで、同大会で正式なメダル種目として実施されるeスポーツの代表候補となる選手の選考を進めてきた。今月21日からの2日間で開催した「ASIA esports EXPO 2026」において、事前に公式サイトを通じて代表候補選手を告知していた「ポケモンユナイト」「第五