俳優の池田エライザが２３日、都内で行われたＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「九条の大罪」（４月２日配信開始）配信直前イベントに主演の柳楽優弥、ＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗と登壇した。池田は美肌全開で体のラインが強調されたブラウンのドレスで登壇。「コメディーシーンでは恥ずかしがらずに演じることを意識した」と撮影を振り返った。物語は半グレ、ヤクザなどの依頼人ばかりを相手にする九条（柳楽）が世間から悪徳弁護士