フォークシンガー松山千春（70）が22日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。米国とイスラエルのイラン攻撃を受け、ホルムズ海峡の事実上の封鎖について私見を述べた。ホルムズ海峡の事実上の封鎖によって、エネルギー減の枯渇が問題視されている。高市首相は16日、自身のXで「原油タンカーがホルムズ海峡を事実上通れない状況が続く中、今月下旬の3月20日頃以降、我が国への原油輸入は大幅に減少する見