韓国ソフトパワーの華々しい帰還！米紙ニューヨーク・タイムズは21日、BTSの復帰をソウルの歴史的中心部で開催された今回のコンサートを「韓国ソフトパワーの核心的存在であるBTSの壮大な帰還」と評価した。さらに「22年以降、韓国軍を含むと個人活動で、チーム活動の空白期間があり、今回のカムバックは韓国文化とアイデンティティーを強調する方向で行われた。アルバム名『ARIRANG（アリラン）』も、韓国の伝統民謡から取った