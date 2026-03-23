3月23日未明、兵庫県西宮市の交差点で自転車に乗っていた男性が車にはねられ死亡しました。車を運転していた男は信号無視をしたと話しているということです。 【写真を見る】「信号が赤と分かっていたが早く出勤したくて…」自転車の男性はねられ死亡52歳会社員の男を現行犯逮捕兵庫・西宮市 過失運転致死の疑いで現行犯逮捕された大阪府豊中市の会社員・池浦淳容疑者（52）は午前2時半前、西宮市小松南町の交差点で乗用