AKB48/SKE48卒業後、9年ぶりに写真集を発売する木粼ゆりあの3rd写真集「アップデート中」（扶桑社刊）より、大人びた黒ドレス姿やベッドで過ごすランジェリーカットを含む先行カット第2弾を公開！ 木粼ゆりあ3rd写真集『アップデート中』(C)扶桑社／撮影：前 康輔 「これぞ30代に突入した木粼ゆりあ!!」 2009年にSKE48でデビューし、AKB48への移籍を経て、