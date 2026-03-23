浦田俊輔がタイムリースリーベースヒット 3月22日、東京ドームで行われた楽天イーグルスとのオープン戦に、5回の守備から途中出場した浦田俊輔は、2打数1安打1打点。オープン戦チーム最多となる13安打目にして、自身初長打となるタイムリースリーベースヒットを放ち、巨人開幕スタメンへ阿部慎之助監督にアピールした。 6回、1アウト1塁の場面で打席に