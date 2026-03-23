日本時間19日のオープン戦初登板（対ジャイアンツ）で、いきなり161キロをマークした大谷翔平（31）。【もっと読む】WBC惨敗は必然だった！井端監督の傲慢姿勢が招いたブルペン崩壊今季は開幕から先発ローテに入ることが決まっていて、投打の二刀流発進は2023年以来、3年ぶりになる。ただし、問題がないわけではない。ドジャースのゴームズGMは、今季の大谷の投手起用に関して「通常に近い起用法になるだろうが、流動的にな