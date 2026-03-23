【2026年春のセンバツ 監督突撃インタビュー】【監督インタビュー】元プロ野球選手の九州国際大付・楠城祐介監督に聞いた「給料」「世襲の損得」「指導法」金田優哉監督（帝京／40歳）24日は帝京（東京）が中京大中京（愛知）と対戦する。初戦で昨夏の優勝校でメジャーも注目する左腕・末吉良丞（3年）を擁する沖縄尚学（沖縄）を撃破。長年チームを率いてきた前田三夫前監督（76）が2021年に退任。後を託され、16年ぶりのセン