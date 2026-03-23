俳優としても活躍するドランクドラゴンの塚地武雅とＩＮＩ・西洸人が２３日、東京・池袋パルコで、５月２２日に日米同時公開される映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（ジョン・ファヴロー監督）でトークイベントを行った。映画にちなんだはっぴ姿の塚地は「自分の歴史そのもの。生きがいのひとつ」とＳＷファンらしいコメント。「普通、こういう映画のイベントの仕事は作品を前もって見せてもらえ