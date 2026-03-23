女優の見上愛が２３日、東京・港区にオープンした「ＳＡＬＯＮ２３区ＡｏｙａｍａＦｌａｇｓｈｉｐＳｔｏｒｅ」の記者発表会に出席した。３月は卒業シーズン。卒業にまつわる思い出を聞かれると「高校の卒業の日に友だち７人で築地市場で朝ご飯を食べてから卒業式に行こうと約束した」と回想。「（実際に行ったら）私以外２人しかいなくて。豊洲に市場が移っちゃって全然朝開いているご飯屋さんがなくて、やっとの思い