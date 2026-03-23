22日、北安曇郡小谷村の唐松沢付近でバックカントリースキーをしていた夫婦が遭難しました。一夜明け、2人は県の消防防災ヘリで救助されました。けがはないということです。遭難したのは30代の男性と年齢不詳の女性の2人です。警察によりますと、22日午後4時半ごろ、「バックカントリーで下山できない」と遭難者からiPhone中継センターに救助要請がありました。2人は夫婦で、唐松沢付近の標高およそ1430メ