“美しする卓球選手”と呼ばれる、卓球選手でタレントの菊池日菜が大学卒業を報告した。２２日に自身のインスタグラムを更新した菊池は、「大学を卒業しました。これまで支えてくださった皆さん、本当にありがとうございました」と白と赤色のはかま姿で報告。「体育大学という環境の中でスポーツに真剣に向き合いながら過ごした４年間は、決して簡単なものではありませんでした。日々の練習に加えて沢山のスポーツの専門的