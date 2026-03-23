【新興国通貨】対ドル中心レートの元安設定受けてドル高元安＝中国人民元 ドル人民元は6.9120元台での推移。朝の中国人民銀行（中央銀行）による対ドル基準値が前日比+0.0143のドル高元安設定。11月以来の変更幅を受けてドル人民元は先週末水準からドル高でスタート。9日以来の高値圏を付けている。オフショア人民元（CNH)も9日以来のドル高元安 対円では元安と円安が交錯。先週末終値に近い水準での推移。