23日朝早く、木曽郡大桑村で住宅が全焼する火事があり焼け跡から2人の遺体が見つかりました。この家に住む70代の夫婦と連絡が取れていません。23日午前5時前、大桑村長野にある下野昌一さんの住宅で「建物から炎が上がっている」と隣に住む人から消防に通報がありました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが木造2階建て住宅を全焼しました。警察によりますと焼け跡からは身元の分からない2人の遺体が見つかっています。この