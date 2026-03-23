◆センバツ第４日▽１回戦東北５―１帝京長岡（２２日・甲子園）春夏通じて初の甲子園出場となった帝京長岡は東北に敗れ初戦で姿を消した。３番・右翼でスタメン出場した川村光翼（３年）は９回２死からの第４打席で右前安打を放った。「絶対つなげようと思った」。４打数１安打、試合には敗れたが笑みがこぼれた。初出場チームながら、川村は甲子園２度目の出場になる。１年夏に木更津総合で甲子園メンバー入り。プレー