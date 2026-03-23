立憲民主党の水岡俊一代表は23日の記者会見で、消費税減税や給付付き税額控除を協議する「社会保障国民会議」への参加について「環境は整いつつある。期日は迫っている」と述べ、参加の時期は近いとの認識を示した。立民は18日、中道改革連合、公明党と協調して参加の方針で合意した。野党では国民民主党、チームみらいが既に参加している。