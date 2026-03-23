「卓球天使」として、話題を集めているタレントの菊池日菜さんが、自身のインスタグラムを更新。大学を卒業したことを報告しました。 【写真を見る】【 卓球天使・菊池日菜 】大学を卒業「体育大学という環境の中でスポーツに真剣に向き合いながら過ごした4年間は、決して簡単なものではありませんでした」菊池日菜さんは「大学を卒業しました。」「これまで支えてくださった皆さん、本当にありがとうございました。」と