俳優の柳楽優弥とSixTONESの松村北斗が、23日、都内で行われたNetflixシリーズ『九条の大罪』イベントに登壇した。初共演で弁護士のバディを演じた2人が撮影の裏側を明かした。【集合ショット】柳楽優弥、松村北斗、ムロツヨシら豪華キャストが集結！そんな2人が撮影ではカメラがまわっていない時に「朝、必ず四股を踏む時間がありました」と語る。柳楽は武道、松村は空手をしていたことから柳楽は「四股の重要さを知ってる」