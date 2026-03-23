自民党の松山政司参院議員会長ら同党の参院幹部は２３日、首相官邸で木原官房長官と面会し、参院での２０２６年度予算案審議を巡って協議した。木原氏は、政府としてあくまで年度内成立を目指すとしつつ、暫定予算を編成する方向で検討する考えを伝えた。面会には石井準一参院幹事長、磯崎仁彦参院国会対策委員長が同席した。松山氏らは、野党が十分な審議時間の確保を求める中、予算案の年度内成立が厳しくなっている状況を