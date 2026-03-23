■これまでのあらすじひかりは今、上司に付きまとわれて怯えていた。バレンタインに部署のみんなから義理チョコをあげたことをきっかけに距離が近くなったように思う。まさか勘違いしてる? 既婚者なのに!? そんな中、問題の上司から「離婚したよ。もう大丈夫」と手を取られて…。離婚が話題にのぼってから妻が出て行くまではあっという間でした。出て行く前に家を片付けるくらいしたっていいのに、本当に気のきかない女です。まぁ