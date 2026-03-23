◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第８節鹿島２―１千葉（２２日・メルスタ）鹿島は千葉に２―１で競り勝ち、７連勝を飾った。ピリッとしない展開となり、１―１で終盤を迎えたが、後半３９分にＤＦ植田直通がＣＫから決勝点を奪った。採点と寸評は以下の通り。鬼木達監督【５・５】かなり渋めの勝ち点３。１勝よりも優勝、改めて「姿勢」が素晴らしいチームだなとＧＫ早川友基【６・０】失点場面はノーチャンス。代表ウィーク