◆米女子プロゴルフツアー▽ファウンダーズ・カップ最終日（２２日、米カリフォルニア州・シャロンハイツ・クラブ＝６５４２ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、５位で出た原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）は２バーディー、４ボギーの７４と崩し、通算７アンダーの１９位で終えた。米ツアー本格参戦１年目の米本土初戦。３日目に１イーグルなど６７をマークして５位に浮上し、最終日に臨