お笑いコンビ、ピースの又吉直樹（45）が、22日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。15年に小説「火花」で芥川龍之介賞を受賞した、作家としての能力を垣間見せるエピソードを話した。VTRで、芸人のサルゴリラ児玉智洋が普段の又吉について「電車に乗っていて、窓から見える景色を見て、いろいろ想像して泣いたらしい。ない物語を想像して泣いたらしいです」と明かした。それを見た後、又吉は「電車に