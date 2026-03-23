三養ジャパンは、日本限定商品「ブルダックカレー」2種を4月より発売し、日本全国で販売を開始する。【写真】辛さ好きにおすすめな『ブルダックカレー激辛』今回発売する「ブルダックカレー」は、辛さ初心者でも楽しめる「中辛」と、辛さ好きに向けた「激辛」の2種類を展開。全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、ディスカウントストアなど、約2000店舗で販売される予定。同商品は、ブルダックソースを使用し、旨辛さ