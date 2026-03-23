■世界室内陸上 3日目 イブニングセッション（日本時間23日、ポーランド）世界陸上の室内版・世界室内陸上の3日目。男子800mで室内日本記録（1分45秒17）を持つクレイ アーロン竜波（23、ペンシルベニア州立大）が決勝に臨み、1分45秒42で6位入賞を果たした。21日に行われた準決勝でアーロン竜波は、残り1周で外側から次々と選手を追い抜く驚異のラストスパートを見せ、1分46秒47で組2着に入り決勝進出を決めた。6人で争われた決勝