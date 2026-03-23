株式会社マイナビ（本社・東京都千代田区）は、２０２５年に転職した２０代〜〜５０代の正社員男女１４４６人を対象にした「転職動向調査２０２６年版」を２３日、発表した。２０２５年に転職した正社員に転職理由を聞いたところ、「給与が低かった（２３・２％）」が最も高く、「仕事内容に不満があった（２１・０％）」、「職場の人間関係が悪かった（２０・０％）」と続いた。年代別でみると、２０代では「仕事内容に不満