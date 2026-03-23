歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が22日、自身のブログを更新。同日に長男・堀越勸玄（市川新之助）が13歳を迎えたことを報告し、楽しげな誕生日パーティーの模様を連投で紹介した。【写真】「大きくなったね！」「13歳おめでとう」家族や友人らに祝福される團十郎の長男・新之助「お友達とかと行ってきます」と会場に出かける様子や新之助がケーキのローソクを吹き消そうとする様子などを写真で披露。家に帰宅した後は、“エ