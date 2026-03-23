愛知県安城市で、特産のブランドキュウリ「三河みどり」の収穫が最盛期を迎えています。三河みどりは瑞々しくパリッとした食感と独特の風味が特徴で、安城市などで47軒の農家が栽培しています。こちらのハウスでは、生産者が濃い緑色に実ったキュウリを一本ずつ丁寧に収穫していました。今年のキュウリは非常に形の良いものができたということで、およそ2200トンが東海地方に出荷されます。