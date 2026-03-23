お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹（45）が、22日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。相方・綾部祐二（48）とのコンビ仲を、人気芸人らが語った。同番組では、タレントの今田耕司がVTR出演した。又吉と綾部のコンビ仲について、今田は「又吉にしか分からない綾部の素敵さ」があると表現。「友だちでもいるでしょ？“あの彼氏、どこがええの？”みたいな」「私だけ知ってる彼はこういうとこ