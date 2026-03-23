中央自動車道で23日朝、走行中のミニバンが炎上しました。23日午前7時40分ごろ、東京・調布市の中央道下り、深大寺バス停付近で、「車のボンネットから火が出ている」と110番通報がありました。火は50分ほどで消し止められ、けが人もいませんでした。運転手は、「走行中に異音がして停車したところ、エンジルームから出火した」などと説明しているということです。中央道下り高井戸インターチェンジから調布インターチェンジの間で