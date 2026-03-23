漫才頂上決戦『M-1グランプリ2025』王者・たくろうが、関西のとある居酒屋で突然全部の服を脱ぎ、女性オーナーの前で簡易風呂に入り……!?実は彼らの奇行には、深～い事情があった。 【TVer】「う〇こ踏んだ！」「う〇ちだけ洗いに行かせて！」デスゲーム中のM-1王者たくろう赤木裕にアクシデント発生！ 実はたくろうは、人質を助けるためにデスゲームに参加中。今回彼らが挑んだのは、「