去年1年間に県警が取り扱った相談件数が前の年より3800件余り増えたことが分かりました。県警察本部のまとめによりますと、去年1年間の相談件数はあわせて2万3776件で前の年よりも3891件多くなりました。犯罪被害防止に関する相談が5158件と最も多く、次いで刑事事件の4846件、そのほかサイバー関係と家庭・職場・近隣、悪質商法をあわせた5項目で全体のおよそ3分の2を占めています。県警は、事件や事故などの緊急の場合は「