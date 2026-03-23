きょうの県内は朝のうちは晴れましたが次第に雲が広がり、午後は雨の降る時間帯もありそうです。急な強い雨や落雷に注意してください。きょう日中の最高気温は富山市、高岡市伏木ともに15度と、きのうより2度から4度高く平年より2度ほど高くなる予想です。富山市の呉羽山公園・都市緑化植物園では菜の花が見頃を迎えている一方、エドヒガンなどのサクラは今月28日ごろ開花しそうだということです。午前中の県内はおおむね晴れまし