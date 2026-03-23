【猫と紳士のティールーム】 著者：モリコロス 連載：月刊コミックゼノン（2022年~） 既刊：5巻 「猫と紳士のティールーム」は、タイトル通り“猫と紳士”がいる喫茶店が舞台のマンガだ。第3次紅茶ブームが到来している今にぴったりの作品で、楽天Kobo電子書籍Award2025＜ネクストブレイクコミック部門＞でも大賞を受賞している。
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