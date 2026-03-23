２３日の債券市場で、先物中心限月６月限は続落。中東地域からの原油供給が滞った状態が長引くとの観測が強いなか、物価の上振れを意識した売りが優勢だった。 エネルギー価格の高騰でインフレ圧力が強まるとの見方を背景に、２０日の米長期債相場が反落（金利は上昇）したことが円債に影響。債券先物は朝方に１３０円６２銭まで下押す場面があった。その後は下げ渋る動きとなったが、トランプ米大統領が２１日（日本