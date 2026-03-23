元スピードスケート金メダリストでタレントの髙木菜那が3月22日、都内で初の著書『7回転んでも8回起きる』（徳間書店）の取材会に登壇した。本書への思いやオリンピックの経験、妹・髙木美帆の「一区切り」についての心境などを語った。 参考：『Nintendo DREAM』5月号はポケモン特集が充実どう森スケジュール帳付き最新号 『7回転んでも8回起きる』（2月7日発売）は、冬季オリンピックに3