２３日前引けの日経平均株価は前営業日比１７９０円３０銭安の５万１５８２円２３銭と大幅続落。前場のプライム市場の売買高概算は１３億２３０２万株、売買代金概算は４兆８４２億円。値上がり銘柄数は９１、対して値下がり銘柄数は１４７５、変わらずは２２銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は主力株をはじめ幅広い銘柄にリスク回避目的の売りがかさみ、日経平均株価は続急落となり一時は２６００円あまりの下げで５