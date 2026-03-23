きょうの午後は広く日差しが届き、過ごしやすい陽気になるでしょう。 【写真を見る】予想最高気温は名古屋･岐阜19℃ 津18℃ 日中と夜の寒暖差に注意 岐阜は夕方にかけて雨の所も 愛知･岐阜･三重の天気予報（3/23 昼） 名古屋市内は、午前7時半ごろまで雨が降っていましたが、正午前は晴れています。 きょうの午後は晴れる所が多いでしょう。沿岸部を中心に風が強まりやすい見込みです。岐阜県では夕方にかけて所々で雨が降るで