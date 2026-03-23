今回のお悩み「今iPhoneを買うべき？3月決算期の賢い選び方を教えて！」iPhone17eが発売されたということで、スマホを買い替えようかなと思っています。4月になるとキャリアの新しいキャンペーンも始まりそうですが、3月は決算期でお得に買えるという話も聞きました。これって本当ですか？（30代／通信関連）携帯ショップや家電量販店で「スマホ最大〇万円還元」「月々負担1円」といった派手な広告が増え「3月はスマホが安いの？