部署異動、昇進、あるいは新しいチームの編成……。春は、働く私たちを取り巻く環境が大きく変化する季節です。周囲からの期待に応えつつ、自分自身のモチベーションも高めていきたい。そんな「変化」の時期、味方につけたいのが、1997年にニューヨークで誕生したブランド「Theory（セオリー）」。セオリーのアイテムは、いつの時代も色褪せないタイムレスなデザインと、袖を通すたびに背筋が伸びる高品質なクオリティが特徴です。