もやしとさばのみそ汁（料理・下条美緒、撮影・澤木央子）【写真を見る】食卓まで3分！？ 「我が家の定番サバ大根」／実働5分以内でできる！野菜1つの神副菜節約とかさ増しに便利な食材といえば「もやし」。圧倒的なコスパで食費を抑えつつ、お肉の量を減らしてもしっかり満足できる「かさ増し効果」は絶大。パパッと作れる和え物から、ガッツリ主役級のおかず、洋風アレンジまで、時短で美味しい調理法がたくさんあります。安くて