オンラインカウンセリングサービス「Kimochi」を運営するrementalはこのほど、20代〜50代以上の男女429名を対象に「ストレス対処行動に関する意識調査」を実施しました。その結果、ストレスが溜まるとしたくなることとして最も多かったのは「寝る・横になる」（54.3%）で、過半数が「寝る」ことでストレスに対処していることがわかりました。また、「買い物・散財」が3位（25.9%）、「泣く」が6位（17.5%）に入るなど、意外なスト