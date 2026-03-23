BTSがソウル光化門（クァンファムン）で実施したカムバック公演が、韓国の流通業界にも活力を吹き込んだ。【写真】日本人女性、BTSメンバーに“奇襲キス”の蛮行会場を訪れた人々は周辺のコンビニや外食業者の売上を押し上げ、さらには光化門を越えて周辺商圏へと消費を拡散させ、「公演特需」が続いた。BTSの完全復活は文化的な現象を超え、いわゆる「BTSノミクス」と呼ばれる経済効果まで創出している。最も大きな恩恵を受けたの