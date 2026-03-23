ディーエイチシー（DHC）は3月5日、「スヌーピー」をデザインした日焼け止め商品として「DHC パーフェクト UV ジェル」を数量限定で発売しました。海やビーチといったリゾート感やバカンスをテーマとした夏らしく、かわいらしい2種類のデザインです。■これからの季節にオススメの商品！同社では、世界中で愛されている人気キャラクター「スヌーピー」をデザインした商品を、これまでもリップクリームや炭酸洗顔料など、限定デザイ