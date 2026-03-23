ノルウェーで行われたスキージャンプのワールドカップで、山形市役所に勤務する内藤智文選手が２位に入り、２戦連続となる表彰台に立ちました。 今月１５日にワールドカップ初優勝を果たし公務員ジャンパーとして注目されている内藤選手。２１日にノルウェーで行われたワールドカップフライングヒルの個人第２７戦でも輝きを見せます。 １回目のジャンプでは全選手の中で唯一の大台と