TOHOシネマズは6月11日、同日に開業する「ザ・ランドマーク名古屋栄」（愛知県名古屋市中区）内に、全10スクリーン1,655席を備えた「TOHOシネマズ 名古屋栄」を開業します。■映画ファンに多様な映画の楽しみ方を提供「TOHOシネマズ 名古屋栄」は、エリア初となる設備を多数備え、映画ファンに多様な映画の楽しみ方を提供する映画館です。TOHOシネマズ独自規格のハイエンドシアターで、東海エリア初導入となる「プレミアムシアター