イラスト：飯田ともき ここ数年でどんどん新製品が展開されているLEDライト。当初は動画撮影向けの機材というイメージもありましたが、最近では高機能なモデルも増え、静止画撮影に活用する事例も多く耳にします。定常光で撮影できるというのは、静止画においてもメリットになる部分があることでしょう。 そうはいっても、一発の光量に余裕を持てるストロボも、静止画撮影においてとても使い勝手の良いものです。新製