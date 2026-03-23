プロ野球シーズンの開幕を盛り上げようと、楽天イーグルスで日本一を経験した２人がきょう、山形市で球団フラッグの取り付け作業を行いました。 【写真を見る】中心街に楽天イーグルスの応援フラッグ掲示銀次と岡島が駆けつけ取り付け作業山形での2026プロ野球公式戦は6月開催（山形市） 「たけろうにあいにきました。岡島だ！！（岡島）おはようございます～」 山形市七日町を訪れたのはプロ野球