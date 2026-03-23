アメリカ・イスラエルによるイラン空爆でホルムズ海峡が事実上封鎖されているなか、ドナルド・トランプ米大統領は先日、SNSを通じて韓国、中国、日本、英国、フランスの5カ国に対してホルムズ海峡への軍艦派遣を要求した。【注目】高市首相、韓国で人気？日米中露トップ好感度調査で1位トランプ大統領との首脳会談に向けた訪米を控え、3月16日に開かれた参議院予算委員会で高市早苗首相は護衛艦派遣について「一切決めていない」と